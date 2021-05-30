رئاسة البرلمان : المراقبة الأممية للانتخابات رسالة اطمئنان للشعب

2021/05/30 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأحد، لنائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، انغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، “قدرة” الحكومة العراقية على تأمين الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، والمشاركين فيها، فيما عدّ المراقبة الأممية على الانتخابات “رسالة اطمئنان للشعب”.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن الأخير “التقى اليوم، نائبة […]

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