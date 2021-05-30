الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك ’خلية إرهابية’ بالقرب من الحدود العراقية

2021/05/30 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن تفكيك "خلية إرهابية" جنوبي محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، وقتل اثنين من عناصرها.

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وكشفت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني عن هذه العملية في بيان.

وأفاد البيان بأن "القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء بالقوة البرية للحرس الثوري، دخلت في اشتباكات مسلحة، أمس السبت، مع خلية إرهابية تضم عناصر شريرة مناوئة للثورة الإسلامية، كانوا بصدد التسلل الى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودي (في محافظة أذربيجان الغربية)".

وأشار البيان إلى ان "الاشتباكات أدت الى مصرع اثنين من العناصر الإرهابية لهذه الخلية"، مؤكدا أنه "تم ضبط كمية من السلاح والذخيرة التي كانت في حوزتهم".

جدير بالذكر أن مدينة بيرانشهر تقع في جنوب محافظة أذربيجان الغربية، ومتاخمة للحدود العراقية الشمالية.

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