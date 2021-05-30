2021/05/30 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب سياسيون إسرائيليون، الأحد، من تشكيل ائتلاف حكومي ينهي 15 عاما من حكم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وذلك بالتزامن مع استمرار مباحثات التهدئة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

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