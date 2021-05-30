2021/05/30 | 18:11 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 05:59 مساءً

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الاطاحة بمسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى الدواعش غربي نينوى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، الاطحة بمسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى الدواعش غربي نينوى.



وذكرت الخلية في بيان انه"بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والتنفيذ المثالي المبني على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تمحورت حول تحرك احد العناصر الارهابية المهمة والمكنى (عرب) والذي شغل منصب مسؤول ما يسمى (ملف الاسرى والقتلى) في عصابات داعش الارهابية".



واضافت، انه"تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من مراقبة تحركاته وتنقلاته المستمرة حتى تم الاطاحة به والقبض عليه في كمين محكم نصب له قرب مجسر اليرموك غربي نينوى وهو أحد أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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