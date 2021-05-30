2021/05/30 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامل يرفض المسمى الذي لايحبه السؤال الذي لايجف – شوقي كريم حسن المرة الاولى كانت قاسية جدا، ولد الطين جاء ليعبر بإتجاه المدينة الكبيرة، حيث اشتغل عاملا في شركة علاء الدين، ذهب ليكون ضمن الدورة التي تقينها مؤوسسة الثقافة العمالية، حول المكتبات، كان اللسان الذرب، والقدرة على الحوار، هي التي جذبت الرجل الاسمر بقبعته المعوجة جانبا، […]

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