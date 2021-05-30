ايقاف أفراد أمن تلفظوا بكلمات “غير لائقة” على جسر الجادرية في بغداد

2021/05/30 | 18:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، عن ايقاف أفراد دورية أمنية ظهروا في مقطع فيديو وهم يتلفظون بكلمات وصفت بأنها “غير لائقة” على جسر الجادرية بالعاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه عناصر من القوات الأمنية وهم يتلفظون بكلمات غير لائقة بهم كعناصر في الأجهزة […]

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