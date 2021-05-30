2021/05/30 | 18:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي والسفير المصري وليد إسماعيل، اليوم الأحد، ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية، فيما دعا الكعبي إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد ضرورة التنسيق مع مصر لتوحيد المواقف وتعزيز التعاون الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد ضرورة التنسيق مع مصر لتوحيد المواقف وتعزيز التعاون الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).