النجيفي يفتح أزمة ‘جرف الصخر’ ويصوب نحو إيران: لم يقنعوا الشيعة!

2021/05/30 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الأمين العام لحزب "للعراق متحدون" اسامة النجيفي، الأحد، تهجير نحو 100 الف شخص من "جرف الصخر"، مشيرا الى ان ايران عجزت عن بناء عملية سياسية تقنع "شيعة" العراق".

وقال النجيفي في حديث متلفز تابعه NRT عربية (30 ايار 2021)، انه "تم تهجير 100 ألف شخص من ‫جرف الصخر ولم يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم بعد تحريرها"، مضيفا ان "المشروع الإيراني فشل في المنطقة ولم تستطع حتى أن تبني عملية سياسية تقنع شيعة العراق".

واوضح ان "التظاهرات المستمرة منذ عامين أعطت رسالة واضحة أن النفوذ الإيراني مرفوض"، قائلا: "لن نتوانى يوماً عن محاربة المشروع الإيراني في المنطقة".

وكشف النجيفي عن وجود "12 ألف مواطن تم تغييبهم على يد الجماعات المسلحة".

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