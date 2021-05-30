المالية النيابية تناقش الطعون المقدمة من الحكومة بشأن الموازنة

2021/05/30 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه "عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها اليوم، اجتماعاً ناقشت فيه الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

واضاف البيان: ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور المستشار المالي لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، "الأسباب التي دفعت الحكومة الطعن في بعض نصوص الموازنة، اذ ابدت اللجنة استغرابها من طعون ستحرم المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار وكركوك تخصيصاتها من البترودولار".

واعربت اللجنة عن استغرابها، حسب البيان، من "طعن ترفض فيه الحكومة مادة قد اضافتها تروم فيه زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، مؤكدة أن هذه المادة أضيفت انصافاً منها لشريحة الفلاحين ودعماً للقطاع الزراعي، موضحة أن لكثير من المواد المضافة في الموازنة كانت تطبيقاً عملياً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة".

PUKmedia اعلام مجلس النواب

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