بالصورة.. كمين للاستخبارات يطيح بـ'مسؤول ملف الاسرى والقتلى' بداعش

2021/05/30 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، عن الإطاحة بمسؤول ما يسمى "ملف الاسرى والقتلى" في تنظيم داعش، غربي محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والتنفيذ المثالي المبني على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تمحورت حول تحرك احد العناصر الارهابية المهمة والمكنى (عرب) والذي شغل منصب مسؤول ما يسمى (ملف الاسرى والقتلى) في عصابات داعش الارهابية".

وبحسب البيان، فأنه "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من مراقبة تحركاته وتنقلاته المستمرة حتى تم الاطاحة به والقبض عليه في كمين محكم نصب له قرب مجسر اليرموك غربي نينوى".وأشارت إلى أنه "أحد أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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