الطاقة النيابية: العراق يحتاج سنويا إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء

2021/05/30 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن العراق يحتاج سنويا إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط لم تستفد سابقاً من الغاز المصاحب الموجود في الحقول النفطية"، مبينا أن "حاجة العراق من الغاز المصاحب تصل الى اكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا".

وأضاف، أن "شراء الغاز والكهرباء من دول الجوار يؤثر على الاقتصاد العراقي"، موضحا أن "استثمار الغاز المصاحب و الطبيعي سيجعلنا نستغني عن الشراء وبتكلفة أرخص وتكون الكهرباء بشكل أفضل".

وأشار إلى أن "اللجنة قدمت الكثير من التوصيات الى الوزارة، لكن لم يتم العمل بها بشكل جدي"، مؤكدا "قدرة الحكومة على استثمار الغاز خلال سنتين فقط".

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