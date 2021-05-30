الأمانة العامة لمجلس الوزراء: استئناف العمل بـ 444 مشروعا متوقفا ومتلكئا

2021/05/30 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد، استئناف العمل ب444 مشروعا متوقفا ومتلكئا في عموم البلد.

وذكرت الامانة في بيان صحفي، أن "لجنة الأمر الديواني رقم (6 لسنة 2017) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بهذا الملف، حظيت بدعم كبير وإمكانيات وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات والعراقيل التي تواجه ملف الاستثمار في العراق".

وأوضحت أن ذلك تم من خلال "المتابعات والاجتماعات الدورية المستمرة، بهدف تجاوز البيروقراطية اختصاراً للجهد والوقت، الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول والمعالجات".

ووفقا للبيان، عقدت اللجنة "(107) جلسات أصدرت فيها (777) توصية وتوجيه، اعتمدت أعلى درجة المهنية والجودة، تحققت من خلالها نسب إنجاز متقدمة، أسهمت في تحريك (444) مشروعاً متوقفاً ومتلكئاً، تمت خلالها معالجة الأسباب الإدارية والفنية والمالية، وإزالة التقاطعات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة".

وشملت القطاعات التي تناولتها اللجنة، بحسب البيان، "(سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي) حيث كانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً، و (291) مشروعاً موزعة على بقية المحافظات".

وشخصت اللجنة، "أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها البلد، مثل جائحة كورونا وتقليص نسبة دوام الموظفين في المؤسسات الرسمية".





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