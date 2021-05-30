ريزان شيخ دلير: الوفد الكردي سيبحث أسباب تأخير تنفيذ الموازنة الاتحادية

2021/05/30 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن الوفد الكردي سيبحث خلال زيارته الى بغداد ثلاثة ملفات أساسية للتوصل الى قرارات حاسمة بشأنها.

وقالت عضو الكتلة ريزان شيخ دلير إن وفد إقليم كردستان سيبحث بالدرجة الأساس أسباب التأخر بتنفيذ بنود موازنة الفين وواحد وعشرين وبحث حصة الاقليم والمشاكل الاقتصادية والاستقطاع من الرواتب مضيفة ان الإقليم عانى من مشاكل اقتصادية كبيرة وان عدم تنفيذ قانون الموازنة انعكس سلبا على معيشة المواطنين في كردستان.

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