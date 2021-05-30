العراق الـ7 عربيا والـ 80 عالمياً بين أكثر الدول فقرا العام الحالي

2021/05/30 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تقرير صحفي مختص، باحتلال العراق المرتبة الثمانين عالميا والسابع عربيا من بين أكثر الدول فقرا خلال العام الحالي ألفين وواحد وعشرين.

مجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم، ذكرت في تقرير لها، ان العراق احتل المرتبة الثمانون من أصل مئة وأربع وتسعين دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وأضاف تقرير المجلة أن العراق بهذه النتيجة تقدم بنحو ثلاثين مركزاً نحو الفقر مقارنة بالعام الماضي الذي كان يحتل فيه المرتبة مئة وعشر، مؤكدا أن معدل الفقر في العراق يقفز إلى خمسة وثلاثين في المئة.

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