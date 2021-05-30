توضيح من صحة البصرة بشأن خطورة تفشي مرض ’الكوليرا’

2021/05/30 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت دائرة صحة البصرة، الاحد، توضيحاً حول بصمة صوتية تحذر من خطورة تفشي مرض الكوليرا.

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وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايار 2021)، ان "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بصمة صوتية عبر تطبيق الواتساب تحذر من خطورة تفشي مرض الكوليرا، ومن هنا تبين دائرة صحة البصرة ان البصمة الصوتية المنتشرة غير صحيحة".

واضاف البيان انه "لم تسجل حالات اشتباه اصابة بمرض الكوليرا حاليا، راجين توخي الحذر من الشائعات والعودة الى المصدر الرئيس وهو قسم الصحة العامة التابع لدائرة صحة البصرة".

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