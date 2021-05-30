إيران.. السلطات تحذر مرشحي الرئاسة من تجاوز

2021/05/30 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مسؤول كبير في السلطة القضائية في إيران، الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو، من تجاوز "الخطوط الحمراء" للجمهورية الإسلامية.

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