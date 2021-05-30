2021/05/30 | 18:43 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 06:15 مساءً

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امانة مجلس الوزراء تصدر بيانا بشأن المشروعات الاستثمارية المتلكئة

حققت لجنة الأمر الديواني رقم (6 لسنة 2017) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية، نسب إنجاز متقدمة في تحريك عجلة المشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد والمحافظات.



وذكرت الامانة في بيان اليوم ان "اللجنة ، حظيت بدعم كبير وإمكانيات وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات والعراقيل التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، من خلال المتابعات والاجتماعات الدورية المستمرة، بهدف تجاوز البيروقراطية اختصاراً للجهد والوقت، الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول والمعالجات.



وبين ان "اللجنة (107) عقدت جلسة أصدرت فيها (777) توصية وتوجيه اعتمدت أعلى درجة المهنية والجودة، تحققت من خلالها نسب إنجاز متقدمة، أسهمت في تحريك (444) مشروعاً متوقفاً ومتلكئاً، تمت خلالها معالجة الأسباب الإدارية والفنية والمالية، وإزالة التقاطعات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة".



واشارت الى ان "القطاعات التي تناولتها اللجنة شملت (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي) حيث كانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً، و (291) مشروعاً موزعة على بقية المحافظات".



وتابعت ان "اللجنة تمكنت ، من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها البلد، مثل جائحة كورونا وتقليص نعم سبة دوام الموظفين في المؤسسات الرسمية، وعملت على التواصل المستمر مع المديرين العامين في الدوائر المختصة، لحسم الموضوعات جذرياً، بالقرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة".

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