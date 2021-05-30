صحة البصرة تنفي تفشي مرض الكوليرا في المحافظة

2021/05/30 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، تفشي مرض الكوليرا في المحافظة، داعية الى توخي الحذر من الشائعات.وذكرت الدائرة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بصمة […]

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