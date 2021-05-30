برلماني: وفد كردي كبير يصل بغداد اليوم لبحث هذه الملفات

2021/05/30 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفار، اليوم الأحد، ان وفد حكومي كردي كبير سيصل إلى بغداد اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال الصفار في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، إن “وفدا حكوميا كبيرا من الاقليم سيصل اليوم لبغداد للقاء مسؤولي الحكومة حصرا”.

وأوضح أن “الغاية من الزيارة هي الاجتماع لمتابعة تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان”، لافتا الى ان “هناك ثلاث جهات ستكون حاضرة وهي وزارتا المالية والنفط الاتحاديتان وديوان الرقابة المالية”.

وكان التحالف الديمقراطي الكردستاني أكد، الجمعة الماضية، أن حكومة إقليم كردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.

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