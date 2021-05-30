فيان دخيل ” 6 عائلات عائدة من سوريا هربت في وضح النهار”

2021/05/30 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشف عضو مجلس النواب السابق، “فيان دخيل”، اليوم، عن هروب 6 عائلات عند الحدود العراقية السورية “في وضح النهار”.وقالت دخيل في بيان تلقت (ايزيدي 24) نسخة منه، أنه “دخلت الى العراق في الخامس والعشرين من أيار الجاري حافلات نقل حديثة ومكيفة وبحماية القوات الأمنية العراقية وإدارة العمليات المشتركة ومستشارية الامن …

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