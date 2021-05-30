2021/05/30 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف عزم، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء بسحب يد رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب واتخاذ موقف رادع، مبينا ان اموال الشعب في الصندوق تحولت الى دعاية انتخابية ومتاجرة بالمشاريع.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التحالف يتابع بقلق ادارة مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بطريقة غير شفافة"، مبينا انه "يدار حسب ميول واتجاهات جهة سياسية معينة حتى صار الكلام عبر مواقع التواصل والقنوات بلا خجل عن تمويل واضح لحملات انتخابية مرشحين محددين في كل منطقة وتجري مراحل بعض المشاريع بأشراف مباشر من نواب ومرشحي كتلة محددة وبصورة مكشوفة ومعلنة".

واضاف ان "نطلب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخاذ موقف رادع"، مشيرا الى ان "اموال الشعب تحولت الى دعاية انتخابية ومتاجرة بمشاريع يفترض ان تكون حق للمواطن وليس منه من مرشح او حزب".

وطالب التحالف بـ"سحب يد رئيس الصندوق وتخويل فريق مهني بالأشراف على مشاريعه بعيدا عن اي حزب او تحالف انتخابي وضرورة التأكيد على ايقاف تنفيذ وتوزيع المشاريع الا بعد مصادقة اللجنة المالية عليها وحسب تبويب الموازنة المعتمدة".

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