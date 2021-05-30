اندلاع حريق قرب الحضرة القادرية في بغداد والدفاع المدني تدفع بـ 6 فرق اطفاء

2021/05/30 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق بالقرب من الحظرة القادرية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية (30 ايار 2021)، ان "الدفاع المدني اخمد حريقا نشب في خزين وقود لمولدة حيث ادى وفاة مشغلها قرب الحضرة القادرية في بغداد".

واكد ان "ستة فرق اطفاء في جانب بغداد الرصافة تمكنت من السيطرة على النيران التي نشبت داخل مولدة كهربائية وسط كميات كبيرة من وقود الگاز في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية".

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