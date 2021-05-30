بمبادرة شبابية.. مرسى للزوارق على ضفاف دجلة في ميسان

2021/05/30 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع - شذى السودانيأقدمت مجموعة من الشباب في ميسان على اتخاذ مرسى للزوارق النهرية على ضفاف نهر دجلة في مركز مدينة العمارة، كمكان ترفيهي للعوائل الميسانية على مياه النهر وبأجور بسيطة.ويقول المواطن كريم الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة ميسان تفتقر الى الاماكن الترفيهية السياحية بسبب قلة الاهتمام من قبل الجهات المعنية لما تمتلكه المحافظة من مواقع سياحية كبيرة ومنها الانهار والاهوار إضافة الى عمقها التاريخي والديني". من جانبه أشار صاحب الزورق سالم محمد البديري الى أن "هذه المبادرة من مجموعة شباب ميسان تخدم العوائل في المحافظة وتقدم لهم اوقاتا ترفيهية جميلة بين ضفاف نهر دجلة وبأسعار مناسبة". وأضاف، أن "مدينة العمارة تحيطها الانهار من جميع الاتجاهات لذا فإن هذه المبادرة تستثمر هذا الأمر بأفضل طريقة".من جانبه يرى المواطن عبد الحسن سالم، أن "جائحة كورونا قيدت حركة المواطنين وزادتهم كأبة وخوف، الا أن مبادرة الشباب بتشغيل مرسى نهري أزالت جزءا كبيرا من الاجواء الكئيبة من خلال قضاء اوقات ممتعة مع الاحبة بين الماء والبساتين"، مطالبا الجهات المعنية "بالاهتمام بالواقع الترفيهي والمتنزهات في مدينة العمارة لأنها تفتقر لها".

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