2021/05/30 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر القمة الثقافي الثاني يختتم فعالياته بحضور شخصيات فاعلة تحديات الثقافة ومستقبلها بعد الجائحة محور جلسات الطاولة المستديرة ميسان – حيدر هلال اختتمت السبت في ميسان وقائع مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني بعد تواصل فعالياته لمدة ثلاثة ايام والذي اقيم تحت شعار(تحديات الثقافة والمثقف ومستقبلهما بعد الجائحة) بعد تأجيله لعامين بسبب ظروف وافرازات جائحة كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديات الثقافة ومستقبلها بعد الجائحة محور جلسات الطاولة المستديرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديات الثقافة ومستقبلها بعد الجائحة محور جلسات الطاولة المستديرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).