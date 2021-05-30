2021/05/30 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجرم تطرح (حبك بيقوى) بيروت – الزمان طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها الجديدة (حبك بيقوى) عبر قناتها على يوتيوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد (نانسي 10) المقرر طرحه قريبا، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.كانت عجرم قد كشفت عن انتهائها بشكل كامل من تسجيل أغنيات أحدث […]

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