2021/05/30 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخميسي تستذّكر مسلسل شبيه بفرندز القاهرة – الزمان بالتزامن مع عرض حلقة الاصدقاء(فرندز رينيون)، نشرت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صورة في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بفريق عمل مسلسل (شباب أون لاين)، الذي عرض في عام 2002.ويظهر في الصورة نجوم العمل، منهم الخميسي، بشرى وأمير كرارة.وعلّقت لقاء على الصورة (شباب أون لاين […]

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