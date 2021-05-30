2021/05/30 | 19:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 30 مايو 2021 | 07:09 مساءً

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بابل..



القبض على اكثر من 40 مطلوبا بممارسة امنية

القت مديرية شرطة بابل خلال الـ24ساعة الماضية القبض على ( 41 ) مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة وذلك من خلال سلسلة ممارسات امنية لمتابعة مذكرات القبض بمناطق متفرقة من المحافظة".



وذكرت الشرطة في بيان اليوم انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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