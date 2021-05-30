2021/05/30 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العرب للناشئين إلى أواخر شهر تموز المقبل.وذكرت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية: تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العرب للناشئين المركز الخبري الوطني.

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