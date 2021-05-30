2021/05/30 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في السادس عشر من حزيران/يونيو المقبل، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا “تنتهك” حقوق الإنسان.

وقال الرئيس الأميركي في خطاب عشية “يوم الذكرى”، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، قال إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أسبوعين في جنيف، مشيرا إلى أنه سيخبره بوضوح إن واشنطن لن تبقى مكتوفة الأيدي فيما الروس ينتهكون هذه الحقوق على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نسمح لروسيا بانتهاك حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: لن نسمح لروسيا بانتهاك حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).