الطاقة النيابية: العراق يحتاج 20 مليار متر مكعب سنويا من الغاز لتوليد الكهرباء

2021/05/30 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، حاجة العراق من الغاز المصاحب تصل الى اكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا لتوليد الكهرباء، فيما أشارت إلى أن استثمار الغاز سيغني عن حاجة البلد من المستورد.

وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم): إن "وزارة النفط لم تستفد سابقاً من الغاز المصاحب الموجود في الحقول النفطية"، مبينا أن "حاجة العراق من الغاز المصاحب تصل الى اكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا".

وأضاف، أن "شراء الغاز والكهرباء من دول الجوار يؤثر على الاقتصاد العراقي"، موضحا أن "استثمار الغاز المصاحب و الطبيعي سيجعلنا نستغني عن الشراء وبتكلفة أرخص وتكون الكهرباء بشكل أفضل".

وأشار إلى أن "اللجنة قدمت الكثير من التوصيات الى الوزارة، لكن لم يتم العمل بها بشكل جدي"، مؤكدا "قدرة الحكومة على استثمار الغاز خلال سنتين فقط".

وتابع أن "اللجنة اتفقت سابقا مع إحدى الشركات لاستثمار حقل سرقلة والان يولد الكهرباء بطاقة 160 ميغاواطا للغاز المصاحب في محافظة السليمانية".

ويستعين العراق بالغاز الإيراني لتوليد الكهرباء بعدة محطات، وانخفضت نسبة المصدر من 50 مليون متر مكعب يومياً إلى 20 مليوناً فقط مطلع العام الجاري بسبب مطالبة طهران بتسديد الديون المترتبة على بغداد.

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