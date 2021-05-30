بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني منذ توليه الرئاسة الأمريكية

2021/05/30 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وذلك في أول مكالمة معه منذ تولي بايدن منصبه في يناير 2021

وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة: "أجريت منذ ساعة مكالمة طويلة مع الرئيس شي.



وأكدت بوضوح أنه لا يمكننا ألا ندعو لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم".

وحذر بايدن سابقا الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد" مع الصين كما اعتبر أن مواجهتها أكبر تحد لإدارته.

ومؤخرا قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

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