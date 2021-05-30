3 ملايين عجلة بالعاصمة.. مقترح من المرور لتخفيف الزخم في بغداد

2021/05/30 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن مقترح لإنشاء أنفاق وتوسعة طرق وجسور لتقليل الزخم المروري داخل العاصمة بغداد فيما حددت آليات أخرى.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام العميد حيدر كريم حسن في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "تقليل الزخم المروري في العاصمة بغداد بحاجة الى انشاء طرق وجسور حلقية وبالأخص عند المداخل، حيث إن هذه الطرق ستكون بديلة لدخول المركبات الحمل للعاصمة بدلا من دخولها من جميع الاطراف"، لافتا الى أن "هناك مقترحات لإنشاء انفاق وتوسعة طرق وجسور وإقامة مجسرات جديدة وتشجيع النقل الجماعي والعمل على تفاوت الدوام من قبل الوزارات لتقليل الزخم".

وأضاف، أن "مديرية المرور مع أي تعاون من قبل أي وزارة لتوسعة الطرق وبناء الانفاق وإنشاء المجسرات لأنهاء الزخم المروري"، مبينا أن "بغداد قارب عدد المركبات فيها الى 3 ملايين مركبة وهي تشكل عبئاً على المواطنين".

وفي وقت سابق، كشف مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، عن تفاصيل خطة جديدة من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، فيما أكد تشكيل فريق عمل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لرفع السيطرات في العاصمة بغداد.

وقال إسماعيل، إن "مديرية المرور العامة، تسير باتجاه الأتمتة والحكومة الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هناك تقدماً بشوط كبير فيما يخص العقد الإلكتروني والجباية وإعلام المواطنين بشأن الغرامات".

وأضاف، أن "هذه الجوانب تحتاج وقتاً، لكن سيتم انجازها عن طريق الاستثمار وبمقدمتها الأتمتة بصورة عامة ومن ضمنها برنامج إعلام المواطنين".

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