تعليق نيابي حول تصريح وزير الدفاع الذي اثار جدلا مؤخرا

2021/05/30 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رأى النائب رعد الدهلكي، الاحد، ان تصريحات وزير الدفاع، جمعة عناد الاخيرة، اعطت الامل في عودة العراق قويا.

جاء ذلك في تغريدة للدهلكي، نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم، (30 ايار 2021)، قال فيها ان "تصريحات وزير الدفاع الاخيرة، اعطت الى العراقيين الامل في عودة العراق قويا برجالاته..



وكما عهدناه دائما".

واختتم تغريدته بهاشتاك "#جيشنا سور الوطن_وحامي الحما".

وفي أمس السبت، عد الدهلكي، ما حصل من احداث في الاونة الاخيرة تقع تحت التمرد العسكري، مشيرا إلى ان وزير الدفاع كان جاهزا للتدخل الا انه اسكت سياسيا.

وذكر الدهلكي في لقاء متلفز تابعه NRT، ان "الصراع الذي احتدم في الاونة الاخيرة وتطويق المنطقة الخضراء ومنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووضع صورته تحت الاقدام يقع تحت التمرد العسكري".

وأضاف، "وعند الحديث عن هذا الامر والاشارة إلى انه خطأ يستفز الاخر"، مبينا ان "كلام وزير الدفاع بان (الاحاديات) لا تهدد البلد، فقد كان يتحدث باسم العراق، فمن غير المقول ان يهدد ببضع (احاديات)، وانه اجبر على السكوت سياسيا الا انه لم يسكت عسكريا، فقد كان الجيش جاهزا بشكل كامل للتدخل".

من جهته علق وزير الدفاع، جمعة عناد، بشأن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، مشيرا إلى ان الطريقة لو كانت خاطئة "افتراضا"، يجب ان لا تكون معالجتها بخطأ.وقال عناد في بيان، (29 ايار 2021)، إن "القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء والبعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى".

وأضاف عناد، أن "هناك جهات تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية ولو افترضنا أن طريقة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خاطئة، يجب أن لا تكون طريقة المعالجة بخطأ".

واعتقلت قوة أمنية خاصة قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بتهم "الإرهاب"، ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا"، وفقا للوكالة.

من ناحيتها قالت خلية الإعلام الأمني، إن اعتقال مصلح تم "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى إن "قوة أمنية نفذت يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

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