2021/05/30 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 46 دقیقة

831 مشاهدة

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق بالقرب من الحظرة القادرية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية (30 ايار 2021)، ان "الدفاع المدني اخمد حريقا نشب في خزين وقود لمولدة حيث ادى وفاة مشغلها قرب الحضرة القادرية في بغداد".

واكد ان "ستة فرق اطفاء في جانب بغداد الرصافة تمكنت من السيطرة على النيران التي نشبت داخل مولدة كهربائية وسط كميات كبيرة من وقود الگاز في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية".

وفي وقت لاحق، قالت الدفاع المدني، اليوم الاحد، ان 6 فرق اطفاء في جانب بغداد الرصافة سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مولدة كهربائية وكميات كبيرة من وقود الگاز في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد .

واضاف البيان: "طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلتها عن الأبنية التجارية المجاورة واخمدت النيران في خزانات كبيرة من وقود الگاز وعثرت على جثة مشغل المولدة ليتم انتشال الجثة وتامين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وبحسب البيان، فتح الدفاع المدني تحقيقا في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص في حريق اندلع قرب الحضرة القادرية في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص في حريق اندلع قرب الحضرة القادرية في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).