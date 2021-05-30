حريق كبير في منطقة باب الشيخ وسط بغداد

2021/05/30 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اندلع حريق كبير، اليوم الاحد، في منطقة باب الشيخ وسط بغداد.وقال مصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “حريق كبير اندلع في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد”.واضاف ان “الحريق […]

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