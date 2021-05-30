بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني منذ توليه الرئاسة الأميركية

2021/05/30 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول مكالمة معه منذ تولي بايدن منصبه في كانون الثاني 2021.وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة "أجريت منذ ساعة مكالمة طويلة مع الرئيس شي، وأكدت بوضوح أنه لا يمكننا ألا ندعو لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم".ولم يجر بايدن قبل ذلك منذ توليه الرئاسة الأمريكية مكالمات هاتفية أعلن عنها رسميا مع الرئيس الصيني.وحذر بايدن سابقا الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد" مع الصين كما اعتبر أن مواجهتها أكبر تحد لإدارته.ومؤخرا قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.المصدر: روسيا اليوم

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