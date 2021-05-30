التجارة تعلن حجب مفردات التموينية عن الأطباء والصيادلة والمستوردين

2021/05/30 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاحد، عن موعد حجب مفردات البطاقة التموينية عن الأطباء والصيادلة والمستوردين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "قرار حجب البطاقة التموينية عن بعض الاسماء والعناوين حدده مجلس الوزراء"، معلناً "بدء العمل به في الاول من حزيران المقبل".

واضاف ان "الفئات التي ستحجب عنها البطاقة التموينية، هم الاطباء والصيادلة واتحاد الغرف التجارية".

واشار حنون الى "التنسيق العالي مع الوزارات كافة والهيئات لغرض حجب البطاقة، عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون و 500 ألف دينار وهم بواقع (800-900) الف موظف".

واصدر مجلس الوزراء قراراً باستثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية.

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