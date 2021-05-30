لجنة نيابية: طعن الحكومة بفقرة زيادة سعر شراء المحاصيل لايخدم الواقع الزراعي

2021/05/30 | 19:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، اليوم الاحد، ان طعن الحكومة بفقرة زيادة سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين في الموازنة لاتخدم الواقع الزراعي.وقال الشمري في بيان، ان” الانتاج الزراعي شهد خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) والتي تتطلب دعمها من اجل الوصول الى […]

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