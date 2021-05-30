سلطان عمان أول المهنئين ’خليجياً’ بفوز بشار الأسد في الرئاسة السورية

2021/05/30 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.

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وأعرب السلطان بن طارق عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للأسد بـ"التوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظـم - حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



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— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 30, 2021

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