2021/05/30 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت، فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي وصلت، الأحد، إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أن زيارتها لهذا الإقليم ظل "حلما" لمدة 16 عاما.

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