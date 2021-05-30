المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي يغلقون مقر هيئة الحشد في ذي قار

2021/05/30 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق عدد من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي مقر هيئة الحشد في ذي قار للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال مراسلنا ان العشرات من المفسوخة عقودهم اقتحموا مقر هيئة الحشد الشعبي في الناصرية للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة.وشهدت الفترة الماضية، احتجاجات عارمة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد مطالبين بإعادتهم للخدمة، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى.

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