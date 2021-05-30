الإعلام الأمني: الإطاحة بمسؤول ما يسمى “ملف الأسرى والقتلى الدواعش” غربي نينوى

2021/05/30 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاطاحة بمسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى في تنظيم داعش الإرهابي غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان انه بعملية نوعية وفقا لمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تمحورت حول تحرك أحد العناصر الارهابية المهمة والذي شغل منصب مسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى في عصابات داعش الإرهابية تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى والإيعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة الثالث والسبعين من مراقبة تحركات المطلوب وتنقلاته المستمرة حتى تم الإطاحة به والقبض عليه في كمين محكم نصب له قرب مجسر اليرموك غربي نينوى وهو أحد أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والتنفيذ المثالي المبني على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تمحورت حول تحرك احد العناصر الارهابية المهمة والمكنى (عرب) والذي شغل منصب مسؤول ما يسمى (ملف الاسرى والقتلى) في عصابات داعش الارهابية…

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 30, 2021

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