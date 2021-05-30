2021/05/30 | 19:47 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 07:39 مساءً

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يونس محمود والونان يناقشان ملف دعم شريحة الشباب وكرة القدم

بحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم الأحد، مع نجم الكرة العراقية يونس محمود ملف دوري كرة القدم في الموسم المقبل ودعم شريحة الشباب.



وذكر بيان لرئيس مجلس الأمناء تلقته أن "الونان استقبل اللاعب يونس محمود في مبنى المجلس".



وأضاف البيان، أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء ملف دوري كرة القدم في الموسم المقبل ودعم شريحة الشباب".

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