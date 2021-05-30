النفط النيابية: شراء الغاز والكهرباء من دول الجوار يؤثر على اقتصاد العراق

2021/05/30 | 19:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق أن استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية والطبيعي سيتيح الاستغناء عن الشراء وبتكلفة أرخص.وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن "وزارة النفط لم تستفد …

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