الأزمة النيابية تكشف حقيقة انتشار السلالة الهندية لكورونا في العراق

2021/05/30 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب رياض المسعودي، الاحد، بان العراق لايزال في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق لايزال ضمن دائرة الخطر الوبائي وانه لم يخرج من الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي تتميز بانها الاخف في شراستها قياسا بالموجة الاولى لكنها الاكثر انتشارا"، مؤكدا أن "العراق لا يزال يتصدر الدول العربية بالاصابات اليومية التي تتراوح من 3-5 الاف اصابة والوفيات من 20-40 وفاة".

واضاف المسعودي، ان "نسبة التطعيم في العراق ضد كورونا لاتزال محدودة جداً وهي تقترب من 3% من سكانه"، مؤكداً ان "الالتزام الحقيقي بالاجراءت الوقائية لايتعدى 2% في ظل وجود ممارسة شبه طبيعية لصالات الرياضة والمطاعم والمولات والمقاهي، بالاضافة الى الاحتفالات الاجتماعية رغم ان الوباء لايزال يشكل خطراً ومعدلات الانتشار ممكن ان ترتفع الى معدلات قياسية في اي لحظة".

واشار الى ان "السلالة الهندية لم تدخل العراق حتى الان ومايروج عن وجود اصابات مؤكدة غير دقيق".

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