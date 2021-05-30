بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد

2021/05/30 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة بعد الغد.

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