صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة لـ”محاولة الانقلاب في الأردن”

2021/05/30 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة حول مع تعتبره محاولة انقلاب على السلطة في الأردن لصالح ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.وقالت الصحيفة، في تقرير، استنادا إلى […]

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