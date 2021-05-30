المالية النيابية تتحدث عن آخر تطورات مشروع قانون سلم رواتب الموظفين

2021/05/30 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت اللجنة المالية النيابية، الأحد، الأسباب وراء تأخر إعداد سلم جديد للرواتب.

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وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (30 ايار 2021)، إن "مسألة إعداد سلم جديد للرواتب حكومية ابتداءً، وتحتاج الى موافقة مجلس النواب، ومنذ فترة يجري الحديث عن هكذا مشروع لكنه يتأخر لعدة أسباب".

وبين أن "هذه الأسباب تتلخص بسبب تغيير الحكومات وتحديات الوضع الاقتصادي والتضخم الموجود، فضلاً عن أثار ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي وهذه كلها أثرت باتجاه عدم إعداد سلم جديد للرواتب".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، أن تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.

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