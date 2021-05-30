معاناة السوريين تتفاقم.. الليرة تنهار والأسد يحتفل

2021/05/30 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يحتفل فيه الإعلام الرسمي السوري بـ"انتصار" زعيم النظام بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية التي أجريت مؤخرا، سجلت عملة البلاد (الليرة) "تراجعا ملحوظا" في قيمتها أمام العملات الأجنبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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