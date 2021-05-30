بعض قادة الحشد (الأبطال) في الحرب ضد داعش قد يتحولوا إلى خارجين على القانون في مرحلة ما بعد داعش. - جعفر المظفر

2021/05/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر كل مرحلة تلد طغاتها وثوارها, كادحيها ومستغليها, وطنييها وخونتها.في ثورة العشرين مثلا كان هناك شيوخ قبائل ثوار وسياسيون قادة مخلصون, لكن كثيرا من هؤلاء تحولوا بعد ذلك إلى إقطاعيين ورجعيين وحلفاء للإستعمار.من بين العراقيين الذين جاءوا مع الملك فيصل الأول وساهموا بتأسيس الدولة العراقية الحديثة من كان تحول في مرحلة تلت إلى عميل للإنكليز ومتآمر على العراق ومحيطه العربي.لو كان نوري السعي ......





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